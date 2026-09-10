JEP 2026 Concerts du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Nancy Église des Cordeliers Eglise des cordeliers Nancy

Informations pratiques

Nancy

JEP 2026 Concerts du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Nancy Église des Cordeliers

Eglise des cordeliers 66 Grande Rue Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Concerts d’ensembles d’instruments des époques Renaissance et baroque, valorisant le patrimoine musical de ces répertoires anciens.

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Nancy.

Samedi à 11h00 Concert de l’ensemble baroque

Samedi à 14h30 Concert du consort de violes

Dimanche à 14h30 Concert de l’ensemble RenaissanceTout public

0 .

Eglise des cordeliers 66 Grande Rue Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

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English :

Concerts featuring ensembles playing Renaissance and Baroque instruments, showcasing the musical heritage of these early repertoires.

No reservations required; subject to availability.

In partnership with the Conservatoire %E0 Rayonnement R%E9gional du Grand Nancy.

Saturday at 11:00 a.m.: Concert by the Baroque ensemble

Saturday at 2:30 p.m.: Concert by the viola da gamba consort

Sunday at 2:30 p.m.: Concert by the Renaissance ensemble

L’événement JEP 2026 Concerts du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Nancy Église des Cordeliers Nancy a été mis à jour le 2026-08-13 par DESTINATION NANCY