JEP 2026 Conférence Histoire de l’église de Jallaucourt entre épreuves et renaissance Église de Jallaucourt Jallaucourt

Informations pratiques

Jallaucourt

JEP 2026 Conférence Histoire de l’église de Jallaucourt entre épreuves et renaissance

Église de Jallaucourt 16 Rue de l’église Jallaucourt Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Conférence animée par Mme Géraldine Caps.

Cette historienne du patrimoine religieux offrira un éclairage passionnant sur l’histoire et le patrimoine religieux de Jallaucourt.Tout public

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Église de Jallaucourt 16 Rue de l’église Jallaucourt 57590 Moselle Grand Est +33 3 87 05 13 12

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English :

Lecture led by Ms. Géraldine Caps.

This historian of religious heritage will offer a fascinating insight into the history and religious heritage of Jallaucourt.

L’événement JEP 2026 Conférence Histoire de l’église de Jallaucourt entre épreuves et renaissance Jallaucourt a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS