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AGENDA · Jallaucourt

JEP 2026 Conférence Histoire de l’église de Jallaucourt entre épreuves et renaissance Église de Jallaucourt Jallaucourt

dimanche 20 septembre 2026 · Église de Jallaucourt · Jallaucourt

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Église de Jallaucourt
Adresse
16 Rue de l'église
Ville
57590 Jallaucourt
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Jallaucourt

JEP 2026 Conférence Histoire de l’église de Jallaucourt entre épreuves et renaissance

Église de Jallaucourt 16 Rue de l’église Jallaucourt Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Conférence animée par Mme Géraldine Caps.
Cette historienne du patrimoine religieux offrira un éclairage passionnant sur l’histoire et le patrimoine religieux de Jallaucourt.Tout public
0  .

Église de Jallaucourt 16 Rue de l’église Jallaucourt 57590 Moselle Grand Est +33 3 87 05 13 12 

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English :

Lecture led by Ms. Géraldine Caps.
This historian of religious heritage will offer a fascinating insight into the history and religious heritage of Jallaucourt.

L’événement JEP 2026 Conférence Histoire de l’église de Jallaucourt entre épreuves et renaissance Jallaucourt a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS

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