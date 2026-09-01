JEP 2026 Conférence Histoire de l’église de Jallaucourt entre épreuves et renaissance Église de Jallaucourt Jallaucourt
dimanche 20 septembre 2026 · Église de Jallaucourt · Jallaucourt
Informations pratiques
Jallaucourt
JEP 2026 Conférence Histoire de l’église de Jallaucourt entre épreuves et renaissance
Église de Jallaucourt 16 Rue de l’église Jallaucourt Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Conférence animée par Mme Géraldine Caps.
Cette historienne du patrimoine religieux offrira un éclairage passionnant sur l’histoire et le patrimoine religieux de Jallaucourt.Tout public
0 .
Église de Jallaucourt 16 Rue de l’église Jallaucourt 57590 Moselle Grand Est +33 3 87 05 13 12
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English :
Lecture led by Ms. Géraldine Caps.
This historian of religious heritage will offer a fascinating insight into the history and religious heritage of Jallaucourt.
L’événement JEP 2026 Conférence Histoire de l’église de Jallaucourt entre épreuves et renaissance Jallaucourt a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS
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