Informations pratiques

Jallaucourt

JEP 2026 Histoire de l’église de Jallaucourt

16 Rue de l’église Jallaucourt Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Laissez-vous guider par le document papier, spécialement rédigé par Mme Caps, historienne du patrimoine religieux. Vous comprendrez, ainsi, l’histoire de cet édifice qui a traversé les épreuves de deux guerres avant de renaître.

Une exposition consacrée au mobilier liturgique vous invitera également à porter un regard nouveau sur les différents éléments qui composent l’église et participent à sa fonction spirituelle autel, ambon, fonts baptismaux…Tout public

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16 Rue de l’église Jallaucourt 57590 Moselle Grand Est +33 3 87 05 13 12

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English :

Let the printed guide—specially prepared by Ms. Caps, a historian of religious heritage—lead the way. It will help you understand the history of this building, which weathered the trials of two wars before being reborn.

An exhibition dedicated to liturgical furnishings will also invite you to take a fresh look at the various elements that make up the church and contribute to its spiritual function: the altar, the ambo, and the baptismal font…

L’événement JEP 2026 Histoire de l’église de Jallaucourt Jallaucourt a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS