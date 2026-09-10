JEP 2026 Conférence Le Japonisme en Question Musée des Beaux-Arts Auditorium Musée des beaux-arts Nancy

Informations pratiques

Nancy

JEP 2026 Conférence Le Japonisme en Question Musée des Beaux-Arts

Auditorium Musée des beaux-arts 1 rue Gustave-Simon Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 11:15:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Sophie Basch, professeure à Sorbonne Université, membre honoraire de l’Institut universitaire de France, abordera la définition du japonisme et les débats que cette notion suscite. Elle reviendra sur l’Exposition des Maîtres japonais à l’École des Beaux-arts de 1890, qui marque à la fois son apogée du japonisme et le début de son déclin.

Conférence organisée par la Société des amis du musée des beaux-arts de Nancy Association Emmanuel Héré.

Accès sans réservation, dans la limite des places disponibles.Tout public

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Auditorium Musée des beaux-arts 1 rue Gustave-Simon Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

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English :

Sophie Basch, professor at Sorbonne University and honorary member of the Institut universitaire de France, will discuss the definition of Japonism and the debates surrounding this concept. She will revisit the 1890 Exhibition of Japanese Masters at the École des Beaux-Arts, which marked both the height of Japonism and the beginning of its decline.

Lecture organized by the Society of Friends of the Nancy Museum of Fine Arts Emmanuel Hérét Association.

Admission is free without reservation, subject to availability.

L’événement JEP 2026 Conférence Le Japonisme en Question Musée des Beaux-Arts Nancy a été mis à jour le 2026-08-13 par DESTINATION NANCY