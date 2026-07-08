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JEP 2026 : Croisière le long des rives de Seine, un bien classé au patrimoine de l’UNESCO Port de l’Arsenal (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Paris

samedi 19 septembre 2026 · Port de l'Arsenal (l'adresse exacte vous sera communiquée au moment de l'inscription en ligne) · Paris

JEP 2026 : Croisière le long des rives de Seine, un bien classé au patrimoine de l’UNESCO Port de l’Arsenal (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Port de l'Arsenal (l'adresse exacte vous sera communiquée au moment de l'inscription en ligne)
Adresse
Port de l'Arsenal
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p><b>L'inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre. </b></p>

Les rives de la Seine sont inscrites au patrimoine mondial depuis 1991 au titre du « chef-d’œuvre du génie créateur humain ». Elles témoignent de la richesse des échanges d’influences et le développement de l’architecture et de la planification urbaine le long de son fleuve. Elles constitutent un ensemble unique par leur qualité et leur composition sédimentée dans le temps, symbolisant les origines de la fondation de Paris, les différents pouvoirs et la monumentalité qui les caractérisent.

Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre.

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir les rives de Seine inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO en bateau !
Le samedi 19 septembre 2026
de 13h30 à 15h30
Le dimanche 20 septembre 2026
de 16h30 à 18h30
gratuit

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre. 

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T16:30:00+02:00
fin : 2026-09-20T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T13:30:00+02:00_2026-09-19T15:30:00+02:00;2026-09-20T16:30:00+02:00_2026-09-20T18:30:00+02:00

Port de l’Arsenal (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Port de l’Arsenal  75012 Paris
https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133


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