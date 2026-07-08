JEP 2026 : Croisière le long des rives de Seine, un bien classé au patrimoine de l’UNESCO Port de l’Arsenal (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Paris

samedi 19 septembre 2026 · Port de l'Arsenal (l'adresse exacte vous sera communiquée au moment de l'inscription en ligne) · Paris

Informations pratiques

Les rives de la Seine sont inscrites au patrimoine mondial depuis 1991 au titre du « chef-d’œuvre du génie créateur humain ». Elles témoignent de la richesse des échanges d’influences et le développement de l’architecture et de la planification urbaine le long de son fleuve. Elles constitutent un ensemble unique par leur qualité et leur composition sédimentée dans le temps, symbolisant les origines de la fondation de Paris, les différents pouvoirs et la monumentalité qui les caractérisent.

Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre.

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir les rives de Seine inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO en bateau !

Le samedi 19 septembre 2026

de 13h30 à 15h30

Le dimanche 20 septembre 2026

de 16h30 à 18h30

gratuit

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T16:30:00+02:00

fin : 2026-09-20T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T13:30:00+02:00_2026-09-19T15:30:00+02:00;2026-09-20T16:30:00+02:00_2026-09-20T18:30:00+02:00

Port de l’Arsenal (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Port de l’Arsenal 75012 Paris

https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133



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