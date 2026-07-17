JEP 2026 : Croisière le long des rives de Seine, un bien classé au patrimoine de l’UNESCO, Port de l’arsenal, Paris

Informations pratiques

JEP 2026 : Croisière le long des rives de Seine, un bien classé au patrimoine de l’UNESCO 19 et 20 septembre Port de l’arsenal Paris

Limité à 30 personnes, le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour visiter les Rives de Seine inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO en bateau !

Les rives de la Seine sont inscrites au patrimoine mondial depuis 1991 au titre du « chef-d’œuvre du génie créateur humain ». Elles témoignent de la richesse des échanges d’influences et le développement de l’architecture et de la planification urbaine le long de son fleuve. Elles constitutent un ensemble unique par leur qualité et leur composition sédimentée dans le temps, symbolisant les origines de la fondation de Paris, les différents pouvoirs et la monumentalité qui les caractérisent.

Port de l’arsenal Boulevard de la Bastille, 75012 Paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.paris.fr/evenements/jep-2026-croisiere-le-long-des-rives-de-seine-un-bien-classe-au-patrimoine-de-l-unesco-115210 »}]

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© Laurent Bourgogne / Ville de Paris