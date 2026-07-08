JEP 2026 : Découverte de l’Église Saint-Roch Église Saint-Roch Paris
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Roch · Paris
Informations pratiques
L’Arche d’alliance de l’église Saint-Roch est un meuble rare dont la forme générale s’inspire du mobilier du Temple de Jérusalem, tel que celui-ci a été décrit dans l’Ancien Testament. Dessiné par l’architecte Charles Lelong autour de 1840, il a fait l’objet entre mars et juillet 2026 d’une restauration complète, destinée à remettre en valeur la beauté de son décor de style égyptianisant. Consacré à la Passion du Christ, celui-ci associe étonnement les souffrances du peuple d’Israël à celle de Jésus dans une optique tendant à montrer que l’Ancien Testament annonce le Nouveau testament. Maladroitement restauré au cours de l’histoire et vandalisé peu avant sa restauration, il constitue un bel exemple de « patrimoine en danger ».
Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre.
Redécouvrez l’Arche d’alliance restaurée de l’Église Saint-Roch !
Le dimanche 20 septembre 2026
de 16h30 à 17h15
Le dimanche 20 septembre 2026
de 14h30 à 15h15
gratuit
(l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T19:30:00+02:00
fin : 2026-09-20T20:15:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T14:30:00+02:00_2026-09-20T15:15:00+02:00;2026-09-20T16:30:00+02:00_2026-09-20T17:15:00+02:00
Église Saint-Roch 296 rue Saint-Honoré 75001 Paris
https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133
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