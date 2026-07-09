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JEP 2026 : Découverte du monument à Gambetta d’Aubé Square Edouard Vaillant Paris

dimanche 20 septembre 2026 · Square Edouard Vaillant · Paris

JEP 2026 : Découverte du monument à Gambetta d’Aubé Square Edouard Vaillant Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Square Edouard Vaillant
Adresse
Square Edouard Vaillant
Ville
75020 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>L'inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre. </p>

La visite permettra de découvrir le monument à Gambetta d’Aubé qui a fait l’objet d’une restauration en juin 2025. Il s’agit d’un fragment, réinstallé en 1982 pour le centenaire de la mort de Gambetta, dont l’histoire matérielle témoigne bien de la fortune complexe des monuments parisiens.

Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre.

Le monument à Gambetta d’Aubé : histoire d’un monument déplacé de la cour Napoléon du Louvre au square Edouard-Vaillant.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 10h00 à 10h45
gratuit

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre. 

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T13:45:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T10:45:00+02:00

Square Edouard Vaillant Square Edouard Vaillant  75020 Paris
https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133


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