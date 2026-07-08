JEP 2026 : Découvrez les sculptures de la fontaine Saint-Michel Fontaine Saint-Michel Paris
samedi 19 septembre 2026 · Fontaine Saint-Michel · Paris
Informations pratiques
Cette visite permettra de redécouvrir l’histoire de ce monument emblématique du Paris d’Haussmann et de mieux apprécier l’enjeu de la restauration qui vient de s’achever. Vous découvrirez tout particulièrement les sculptures en bronze qui animent cette fontaine.
Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, venez découvrir la fontaine Saint Michel fraichement restaurée !
Le samedi 19 septembre 2026
de 10h30 à 11h30
gratuit
L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T10:30:00+02:00_2026-09-19T11:30:00+02:00
Fontaine Saint-Michel Place Saint-Michel 75005 Paris
https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133
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