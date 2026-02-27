[JEP 2026] DEGUSTATION VINS & PARFUMS Sancerre
[JEP 2026] DEGUSTATION VINS & PARFUMS Sancerre dimanche 20 septembre 2026.
[JEP 2026] DEGUSTATION VINS & PARFUMS
10 Place du Connétable Sancerre Cher
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-20
DÉGUSTATION VINS & PARFUMS
une collaboration VUE sur Vignes & Clara Muller
Faites l’expérience d’une dégustation œno-olfactive animée par Raphaël Guillou, fondateur de la vinothèque éco-responsable VUE sur Vignes à Sancerre, et Clara Muller, historienne de l’art spécialiste de l’olfaction.
Dans la Tour des Fiefs, ils vous inviteront à explorer les points communs entre l’histoire du vin et du parfum, à pénétrer les secrets de votre nez et à parcourir la palette multi-facettée du parfumeur en même temps que la gamme aromatique des vins du Centre-Loire à travers cinq cuvées, chacune associée à une matière première et à un parfum 30 .
10 Place du Connétable Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 67 82 60 61 vuesurvignes@gmail.com
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English :
WINE & FRAGRANCE TASTING
a VUE sur Vignes & Clara Muller collaboration
L’événement [JEP 2026] DEGUSTATION VINS & PARFUMS Sancerre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Grand Sancerrois