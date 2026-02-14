JEP 2026 École seconde peau quand des classes deviennent des ateliers d’artistes Résidence d’artistes Shakers Montluçon
samedi 19 septembre 2026 · Résidence d'artistes Shakers · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
JEP 2026 École seconde peau quand des classes deviennent des ateliers d’artistes
Résidence d’artistes Shakers 13 square Henri Barbusse Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
N’hésitez pas à pousser les portes de la résidence d’artistes Shakers pour faire de belles découvertes. Une ancienne école s’est revêtue d’une seconde peau pour devenir une résidence d’artistes. 7 ateliers et un lieu d’exposition à découvrir.
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Résidence d’artistes Shakers 13 square Henri Barbusse Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 12 91 87 bisson@shakers.fr
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English :
Don’t hesitate to step inside the Shakers Artists’ Residency to make some wonderful discoveries. A former school has been given a new lease on life as an artists’ residency. There are 7 studios and an exhibition space to explore.
L’événement JEP 2026 École seconde peau quand des classes deviennent des ateliers d’artistes Montluçon a été mis à jour le 2026-07-28 par Montluçon Tourisme
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