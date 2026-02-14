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JEP 2026 École seconde peau quand des classes deviennent des ateliers d’artistes Résidence d’artistes Shakers Montluçon

samedi 19 septembre 2026 · Résidence d'artistes Shakers · Montluçon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Résidence d'artistes Shakers
Adresse
13 square Henri Barbusse
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

JEP 2026 École seconde peau quand des classes deviennent des ateliers d’artistes

Résidence d’artistes Shakers 13 square Henri Barbusse Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

N’hésitez pas à pousser les portes de la résidence d’artistes Shakers pour faire de belles découvertes. Une ancienne école s’est revêtue d’une seconde peau pour devenir une résidence d’artistes. 7 ateliers et un lieu d’exposition à découvrir.
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Résidence d’artistes Shakers 13 square Henri Barbusse Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 12 91 87  bisson@shakers.fr

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English :

Don’t hesitate to step inside the Shakers Artists’ Residency to make some wonderful discoveries. A former school has been given a new lease on life as an artists’ residency. There are 7 studios and an exhibition space to explore.

L’événement JEP 2026 École seconde peau quand des classes deviennent des ateliers d’artistes Montluçon a été mis à jour le 2026-07-28 par Montluçon Tourisme

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