JEP 2026 : En remontant la rue Vilin Parc de Belleville (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Paris

dimanche 20 septembre 2026 · Parc de Belleville (l'adresse exacte vous sera communiquée au moment de l'inscription en ligne) · Paris

Informations pratiques

Ce parcours exposition fait revivre la rue Vilin qui serpentait jadis sur la colline de Belleville et sur laquelle le parc de Belleville a été créé. Rencontrez ceux qui y ont vécu grâce à l’évocation de films, de photographies ou de livres. (Re)découvez aussi les mots et les images de l’écrivain Georges Perec qui y vécut enfant.

Visite guidée de l’exposition temporaire installée dans le parc de Belleville à l’occasion des 90 ans de la naissance de Georges Perec.

Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre

Venez découvrir l’exposition sur la rue Vilin, axe central et emblématique du Belleville d’autrefois, aujourd’hui disparue.

Le dimanche 20 septembre 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T11:00:00+02:00_2026-09-20T12:00:00+02:00

Parc de Belleville (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Parc de Belleville 75020 Paris

https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133



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