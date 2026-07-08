JEP 2026 : En remontant la rue Vilin Parc de Belleville (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Paris
dimanche 20 septembre 2026 · Parc de Belleville (l'adresse exacte vous sera communiquée au moment de l'inscription en ligne) · Paris
Informations pratiques
Ce parcours exposition fait revivre la rue Vilin qui serpentait jadis sur la colline de Belleville et sur laquelle le parc de Belleville a été créé. Rencontrez ceux qui y ont vécu grâce à l’évocation de films, de photographies ou de livres. (Re)découvez aussi les mots et les images de l’écrivain Georges Perec qui y vécut enfant.
Visite guidée de l’exposition temporaire installée dans le parc de Belleville à l’occasion des 90 ans de la naissance de Georges Perec.
Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre
Venez découvrir l’exposition sur la rue Vilin, axe central et emblématique du Belleville d’autrefois, aujourd’hui disparue.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit
L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T11:00:00+02:00_2026-09-20T12:00:00+02:00
Parc de Belleville (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Parc de Belleville 75020 Paris
https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133
Afficher la carte du lieu Parc de Belleville (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) et trouvez le meilleur itinéraire
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