JEP 2026 Exposition Histoire et univers graphique de la marque Le chocolat Lorrain Musée Fours des Sœurs Macarons Nancy

Informations pratiques

Nancy

JEP 2026 Exposition Histoire et univers graphique de la marque Le chocolat Lorrain

Musée Fours des Sœurs Macarons 10 rue des Sœurs Macarons Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Affiches, plaquettes de chocolats et leurs chromos, objets et documents publicitaires, actions et factures, cartes postales, … émanant du Chocolat Lorrain, voilà tout ce que Alain Barrot, collectionneur passionné, a glané durant de nombreuses années. Il propose de les dévoiler à tous les curieux de patrimoine gourmand nancéen.

Parmi leurs fameuses boîtes de bergamotes de Nancy, le Chocolat Lorrain sera le seul à arborer des vues d’autres villes thermales des Vosges et ce, expressément pour l’exposition de 1909.

Une véritable plongée dans le temps qui remonte au milieu des années 1890 Paul Evrard (1855-1942) crée son activité de chocolatier rue Saint Jean à Nancy.

Toujours à Nancy, en septembre 1897, il ouvre La Chocolaterie de l’Est au n°47, faubourg Saint-Jean, dont l’enseigne est Chocolat Lorrain .

Le 1er avril 1913, Paul Évrard cède son affaire à l’industriel Gaston Bouvier (1875-1926).

En 1918, l’entreprise est transférée à Laxou au n°106 boulevard Émile Zola.

C’est en 1927 que Raoul Nanty (1882-1970) entre au Conseil d’Administration de la société anonyme La Chocolaterie de l’Est de Nancy (marque Chocolat Lorrain), et en devient l’administrateur-délégué, puis le vice-président.

Cette chocolaterie restera en activité à Laxou jusqu’en 1952. La biscuiterie Panier, nommée Biscuiterie Lorraine ou BISLOR, lui a succédé jusqu’en 1994 où la fabrication a cessé définitivement. Quatre ans plus tard, le bâtiment est détruit pour laisser place à un immeuble à appartements.

50 personnes maximum.Tout public

0 .

Musée Fours des Sœurs Macarons 10 rue des Sœurs Macarons Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 30 13 83

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English :

Posters, chocolate boxes and their collectible stickers, promotional items and materials, stock certificates and invoices, postcards, ? All of these items, originating from Chocolat Lorrain, are what Alain Barrot, a passionate collector, has gathered over many years. He invites anyone curious about Nancy’s culinary heritage to come and discover them.

Among their famous boxes of Nancy bergamot chocolates, Chocolat Lorrain was the only one to feature views of other spa towns in the Vosges—specifically for the 1909 exhibition.

It’s a true journey back in time to the mid-1890s: Paul Evrard (1855–1942) established his chocolate-making business on Rue Saint-Jean in Nancy.

Still in Nancy, in September 1897, he opened “La Chocolaterie de l’Est” at No. 47 Faubourg Saint-Jean, with the sign reading “Chocolat Lorrain.”

On April 1, 1913, Paul Evrard sold his business to the industrialist Gaston Bouvier (1875–1926).

In 1918, the company moved to Laxou at 106 Boulevard Émile Zola.

In 1927, Raoul Nanty (1882–1970) joined the Board of Directors of the public limited company “La Chocolaterie de l’Est” in Nancy (Chocolat Lorrain brand), and became its managing director, then vice president.

This chocolate factory remained in operation in Laxou until 1952. The Panier cookie factory, known as Biscuiterie Lorraine or BISLOR, took its place until 1994, when production ceased permanently. Four years later, the building was demolished to make way for an apartment building.

Maximum capacity: 50 people.

L’événement JEP 2026 Exposition Histoire et univers graphique de la marque Le chocolat Lorrain Nancy a été mis à jour le 2026-08-08 par DESTINATION NANCY