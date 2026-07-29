Informations pratiques

Montluçon

JEP 2026 Exposition Les marchés montluçonnais

Hôtel Boisrot de la Cour 25 rue de la Fontaine Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’Association pour le Vieux Montluçon propose une exposition sur le thème des marchés montluçonnais à travers des peintures, des dessins anciens, des photographies et des cartes postales.

.

Hôtel Boisrot de la Cour 25 rue de la Fontaine Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes vieux-montlucon@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association for Historic Montluçon is presenting an exhibition on the theme of Montluçon’s markets, featuring paintings, historical drawings, photographs, and postcards.

L’événement JEP 2026 Exposition Les marchés montluçonnais Montluçon a été mis à jour le 2026-07-24 par Montluçon Tourisme