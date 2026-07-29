JEP 2026 Exposition Les marchés montluçonnais Montluçon
samedi 19 septembre 2026 · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
JEP 2026 Exposition Les marchés montluçonnais
Hôtel Boisrot de la Cour 25 rue de la Fontaine Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’Association pour le Vieux Montluçon propose une exposition sur le thème des marchés montluçonnais à travers des peintures, des dessins anciens, des photographies et des cartes postales.
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Hôtel Boisrot de la Cour 25 rue de la Fontaine Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes vieux-montlucon@orange.fr
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English :
The Association for Historic Montluçon is presenting an exhibition on the theme of Montluçon’s markets, featuring paintings, historical drawings, photographs, and postcards.
L’événement JEP 2026 Exposition Les marchés montluçonnais Montluçon a été mis à jour le 2026-07-24 par Montluçon Tourisme
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