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AGENDA · Montluçon

JEP 2026 Exposition Les marchés montluçonnais Montluçon

samedi 19 septembre 2026 · Montluçon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Hôtel Boisrot de la Cour 25 rue de la Fontaine
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

JEP 2026 Exposition Les marchés montluçonnais

Hôtel Boisrot de la Cour 25 rue de la Fontaine Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

L’Association pour le Vieux Montluçon propose une exposition sur le thème des marchés montluçonnais à travers des peintures, des dessins anciens, des photographies et des cartes postales.
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Hôtel Boisrot de la Cour 25 rue de la Fontaine Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   vieux-montlucon@orange.fr

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English :

The Association for Historic Montluçon is presenting an exhibition on the theme of Montluçon’s markets, featuring paintings, historical drawings, photographs, and postcards.

L’événement JEP 2026 Exposition Les marchés montluçonnais Montluçon a été mis à jour le 2026-07-24 par Montluçon Tourisme

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