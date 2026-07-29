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JEP 2026 Exposition Papier Peint du XXè siècle et visite exceptionnelle de la forge Aubusson

samedi 19 septembre 2026 · Aubusson

JEP 2026 Exposition Papier Peint du XXè siècle et visite exceptionnelle de la forge Aubusson

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Rue Pierre d'Aubusson
Ville
23200 Aubusson
Département
Creuse
Tarif

Aubusson

JEP 2026 Exposition Papier Peint du XXè siècle et visite exceptionnelle de la forge

Rue Pierre d’Aubusson Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Brigitte Baudère vous invite à découvrir ses créations réalisées à partir de papiers peints anciens, lors d’une visite commentée au cœur d’une forge du début du XIXe siècle.   .

Rue Pierre d’Aubusson Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 78 82 83 

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English : JEP 2026 Exposition Papier Peint du XXè siècle et visite exceptionnelle de la forge

L’événement JEP 2026 Exposition Papier Peint du XXè siècle et visite exceptionnelle de la forge Aubusson a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Aubusson-Felletin

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