JEP 2026 Exposition Papier Peint du XXè siècle et visite exceptionnelle de la forge Aubusson
samedi 19 septembre 2026 · Aubusson
Informations pratiques
Aubusson
JEP 2026 Exposition Papier Peint du XXè siècle et visite exceptionnelle de la forge
Rue Pierre d’Aubusson Aubusson Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Brigitte Baudère vous invite à découvrir ses créations réalisées à partir de papiers peints anciens, lors d’une visite commentée au cœur d’une forge du début du XIXe siècle. .
Rue Pierre d’Aubusson Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 78 82 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JEP 2026 Exposition Papier Peint du XXè siècle et visite exceptionnelle de la forge
L’événement JEP 2026 Exposition Papier Peint du XXè siècle et visite exceptionnelle de la forge Aubusson a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Aubusson-Felletin
À voir aussi à Aubusson (Creuse)
- L’apprenti Lissier 29 juillet Aubusson 29 juillet 2026
- Maison du Tapissier La visite de Faustine 30 juillet Aubusson 30 juillet 2026
- Grande Brocante de l’été Aubusson 2 août 2026
- FESTIVAL PRECAIRE Visions d’Eskandar Place du nouveau marché Aubusson 2 août 2026
- Ateliers d’été de la Cité Août Aubusson 3 août 2026