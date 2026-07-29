Informations pratiques

Aubusson

JEP 2026 Exposition Papier Peint du XXè siècle et visite exceptionnelle de la forge

Rue Pierre d’Aubusson Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Brigitte Baudère vous invite à découvrir ses créations réalisées à partir de papiers peints anciens, lors d’une visite commentée au cœur d’une forge du début du XIXe siècle. .

Rue Pierre d’Aubusson Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 78 82 83

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English : JEP 2026 Exposition Papier Peint du XXè siècle et visite exceptionnelle de la forge

L’événement JEP 2026 Exposition Papier Peint du XXè siècle et visite exceptionnelle de la forge Aubusson a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Aubusson-Felletin