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JEP 2026 Francis Chigot à Vichy Centre culturel de Vichy Vichy

vendredi 18 septembre 2026 · Centre culturel de Vichy · Vichy

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Centre culturel de Vichy
Adresse
15 rue Maréchal Foch
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
5 5

Vichy

JEP 2026 Francis Chigot à Vichy

Centre culturel de Vichy 15 rue Maréchal Foch Vichy Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:00:00
fin : 2026-09-18 18:30:00

Date(s) :
2026-09-18

Conférence par Fabienne Gelin, commissaire de l’exposition Francis Chigot à Vichy quand maître-verrier et architectes faisaient vibrer la lumière , sous l’égide de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Vichy et des Environs
  .

Centre culturel de Vichy 15 rue Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   fonds.patrimoniaux@ville-vichy.fr

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English :

Lecture by Fabienne Gelin, curator of the exhibition “Francis Chigot in Vichy: When Master Glassmakers and Architects Brought Light to Life,” organized by the Historical and Archaeological Society of Vichy and the Surrounding Area

L’événement JEP 2026 Francis Chigot à Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-07-08 par Vichy Destinations

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