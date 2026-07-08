JEP 2026 Francis Chigot à Vichy Centre culturel de Vichy Vichy

Informations pratiques

Vichy

JEP 2026 Francis Chigot à Vichy

Centre culturel de Vichy 15 rue Maréchal Foch Vichy Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 17:00:00

fin : 2026-09-18 18:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Conférence par Fabienne Gelin, commissaire de l’exposition Francis Chigot à Vichy quand maître-verrier et architectes faisaient vibrer la lumière , sous l’égide de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Vichy et des Environs

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Centre culturel de Vichy 15 rue Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes fonds.patrimoniaux@ville-vichy.fr

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English :

Lecture by Fabienne Gelin, curator of the exhibition “Francis Chigot in Vichy: When Master Glassmakers and Architects Brought Light to Life,” organized by the Historical and Archaeological Society of Vichy and the Surrounding Area

L’événement JEP 2026 Francis Chigot à Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-07-08 par Vichy Destinations