JEP 2026 Francis Chigot à Vichy Centre culturel de Vichy Vichy
vendredi 18 septembre 2026 · Centre culturel de Vichy · Vichy
Informations pratiques
Vichy
JEP 2026 Francis Chigot à Vichy
Centre culturel de Vichy 15 rue Maréchal Foch Vichy Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:00:00
fin : 2026-09-18 18:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Conférence par Fabienne Gelin, commissaire de l’exposition Francis Chigot à Vichy quand maître-verrier et architectes faisaient vibrer la lumière , sous l’égide de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Vichy et des Environs
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Centre culturel de Vichy 15 rue Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes fonds.patrimoniaux@ville-vichy.fr
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English :
Lecture by Fabienne Gelin, curator of the exhibition “Francis Chigot in Vichy: When Master Glassmakers and Architects Brought Light to Life,” organized by the Historical and Archaeological Society of Vichy and the Surrounding Area
L’événement JEP 2026 Francis Chigot à Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-07-08 par Vichy Destinations
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