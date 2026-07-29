Informations pratiques

Aubusson

JEP 2026 Galerie JABERT Tisser en beauté, le fil du beau à travers les siècles

4 Grande Rue Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

L’exposition Tisser en beauté, le fil du beau à travers les siècles aborde la thématique Patrimoine en péril à travers plusieurs dimensions.

La tapisserie constitue un patrimoine d’une grande richesse, porteur de siècles d’histoire, de création et de savoir-faire. Elle témoigne d’un dialogue constant entre les arts, les métiers d’excellence et les grandes évolutions esthétiques. Toujours vivants, ces savoir-faire sont aujourd’hui confrontés à la transformation des modes de production, des usages et du marché de l’art. Préserver cet héritage, le faire connaître, le rendre accessible et montrer que la création contemporaine prolonge cette tradition sont autant d’enjeux essentiels de transmission. .

4 Grande Rue Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 61 22 66

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English : JEP 2026 Galerie JABERT Tisser en beauté, le fil du beau à travers les siècles

L’événement JEP 2026 Galerie JABERT Tisser en beauté, le fil du beau à travers les siècles Aubusson a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Aubusson-Felletin