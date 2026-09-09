[JEP 2026] Histoire vivante et reconstitution historique au Palais-Musée des Archevêques !, Palais-musée des Archevêques de Narbonne, Narbonne

Informations pratiques

[JEP 2026] Histoire vivante et reconstitution historique au Palais-Musée des Archevêques ! 19 et 20 septembre Palais-musée des Archevêques de Narbonne Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Les duels au XVIIe siècle

Présentation de l’histoire des duels de l’époque moderne, démonstrations de combats, d’escrime et des techniques martiales historiques. Les historiens retrouvent et travaillent ces gestes du passé à partir du résultat des études universitaires et des expérimentations scientifiques portant sur le savoir militaire de l’Histoire européenne.

Avec Gilles Martinez et l’académie AMHE (Arts martiaux historiques européens)

Palais-Musée des Archevêques, cour de la Madeleine

Ateliers de démonstration et interaction avec les publics

Samedi et dimanche à 11h, 15h et 17h

Présentation de l’armement, des costumes et des sources d’escrime du XVIIe siècle

Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h45 à 18h

De l’arbre à l’arc

Découvrez la facture d’arc au travers des différentes étapes de fabrication, des matériaux utilisés, de l’expérimentation et des sources archéologiques. Laissez-vous conter la fabrication des plus belles pièces à la façon des artisans de l’époque !

Avec Robin, artisan d’arc historique

Démonstration sur place de taille du bois et de fabrication d’arcs militaires

Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h45 à 18h

Palais-Musée des Archevêques, cour de la Madeleine

Palais-musée des Archevêques de Narbonne Place de l’Hotel de Ville, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0468903055 https://webmuseo.com/ws/musees-narbonne/app/collection/expo/1 Le Palais-musée, à la fois résidence et forteresse, est l’œuvre de plusieurs archevêques bâtisseurs et de Viollet-le-Duc. Le Palais des Archevêques se situe dans le centre historique. La Maison natale de Charles Trenet se trouve quant à elle à 10 minutes à pied du centre-ville. Se rendre au Palais-Musée : En bus (réseau Citibus du Grand Narbonne) : Arrêt « Les Halles », lignes A, B, C, D et E Arrêt « Jean Jaurès », lignes A, B, C, D et E Plus d’informations sur le site internet de Citibus https://www.citibus.fr/ Avec la Citadine, navette gratuite du lundi au samedi (réseau Citibus du Grand Narbonne) : Citadine 1, arrêts « Cathédrale », « Hôtel de Ville » ou « Les Halles » Citadine 2, arrêt « Les Halles » Plus d’informations sur le site internet du Grand Narbonne https://www.legrandnarbonne.com/vivre-au-quotidien/se-deplacer/en-bus/les-citadines En voiture : Situé dans une zone piétonne dans le coeur de ville, plusieurs parkings payants se trouvent à proximité du Palais-Musée des Archevêques en plus des places de stationnement : Parking Narbonne Cathédrale, Parking de Bourg, Parking Narbo […]

Les duels au XVIIe siècle

© C. Lauthelin