JEP 2026 Isaac Strauss, l’empereur des bals Musée de l’Opéra de Vichy Vichy

Informations pratiques

Vichy

JEP 2026 Isaac Strauss, l’empereur des bals

Musée de l’Opéra de Vichy 16 rue Maréchal Foch Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour la première fois, une exposition est consacrée à Isaac Strauss, artisan des fêtes impériales sous le Second Empire, qui développa aussi les loisirs et la vie musicale à Vichy entre 1844 et 1860.

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Musée de l’Opéra de Vichy 16 rue Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 48 20 musee.opera.vichy@gmail.com

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English :

For the first time, an exhibition is dedicated to Isaac Strauss, the organizer of imperial celebrations during the Second Empire, who also helped develop recreational activities and the musical life of Vichy between 1844 and 1860.

L’événement JEP 2026 Isaac Strauss, l’empereur des bals Vichy a été mis à jour le 2026-07-03 par Vichy Destinations