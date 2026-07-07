JEP 2026 Isaac Strauss, l’empereur des bals Musée de l’Opéra de Vichy Vichy
samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'Opéra de Vichy · Vichy
Informations pratiques
Vichy
JEP 2026 Isaac Strauss, l’empereur des bals
Musée de l’Opéra de Vichy 16 rue Maréchal Foch Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour la première fois, une exposition est consacrée à Isaac Strauss, artisan des fêtes impériales sous le Second Empire, qui développa aussi les loisirs et la vie musicale à Vichy entre 1844 et 1860.
.
Musée de l’Opéra de Vichy 16 rue Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 48 20 musee.opera.vichy@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the first time, an exhibition is dedicated to Isaac Strauss, the organizer of imperial celebrations during the Second Empire, who also helped develop recreational activities and the musical life of Vichy between 1844 and 1860.
L’événement JEP 2026 Isaac Strauss, l’empereur des bals Vichy a été mis à jour le 2026-07-03 par Vichy Destinations
À voir aussi à Vichy (Allier)
- Visite guidée Au bonheur des dames Vichy Destinations (Office de Tourisme) Vichy 7 juillet 2026
- Escape Game Le Maître chanteur Rue du Casino (entrée par les escaliers côté Parc des Sources) Vichy 8 juillet 2026
- Festival Musiques Vivantes Muses et Sirènes Église Saint-Louis de Vichy Vichy 8 juillet 2026
- Festival Musiques Vivantes Muses et Sirènes Église Saint-Louis Vichy 8 juillet 2026
- Visite Guidée La Résistance à Vichy Vichy Destinations (Office de Tourisme) Vichy 9 juillet 2026