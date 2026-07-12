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JEP 2026 : La Révolution française au fil de l’eau Port de l’Arsenal Paris

samedi 19 septembre 2026 · Port de l'Arsenal · Paris

JEP 2026 : La Révolution française au fil de l’eau Port de l’Arsenal Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Port de l'Arsenal
Adresse
11 Boulevard de la Bastille
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>L'inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre. </p>

Depuis la Seine découvrez l’histoire de paris pendant la Révolution Française.

Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, découvrez l’histoire de la Révolution Française en croisière sur la Seine !
Le samedi 19 septembre 2026
de 10h00 à 12h00
Le dimanche 20 septembre 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre. 

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T12:00:00+02:00;2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T12:00:00+02:00

Port de l’Arsenal 11 Boulevard de la Bastille  75012 Paris
https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133


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