JEP 2026 : La Révolution française au fil de l’eau Port de l’Arsenal Paris

Informations pratiques

Depuis la Seine découvrez l’histoire de paris pendant la Révolution Française.

Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, découvrez l’histoire de la Révolution Française en croisière sur la Seine !

Le samedi 19 septembre 2026

de 10h00 à 12h00

Le dimanche 20 septembre 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T12:00:00+02:00;2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T12:00:00+02:00

Port de l’Arsenal 11 Boulevard de la Bastille 75012 Paris

https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133



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