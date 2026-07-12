JEP 2026 : La Révolution française au fil de l’eau Port de l’Arsenal Paris
samedi 19 septembre 2026 · Port de l'Arsenal · Paris
Informations pratiques
Depuis la Seine découvrez l’histoire de paris pendant la Révolution Française.
Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, découvrez l’histoire de la Révolution Française en croisière sur la Seine !
Le samedi 19 septembre 2026
de 10h00 à 12h00
Le dimanche 20 septembre 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit
L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T12:00:00+02:00;2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T12:00:00+02:00
Port de l’Arsenal 11 Boulevard de la Bastille 75012 Paris
https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133
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