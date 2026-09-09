[JEP 2026] Le centre de doc du Palais-Musée vous ouvre ses portes !, Palais-musée des Archevêques de Narbonne, Narbonne

Informations pratiques

[JEP 2026] Le centre de doc du Palais-Musée vous ouvre ses portes ! 19 et 20 septembre Palais-musée des Archevêques de Narbonne Aude

Gratuit. Limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite et portes ouvertes au centre de documentation du Palais-Musée

Une occasion privilégié de comprendre le travail de recherche, documentation et valorisé en lien avec les collections du musée !

Poussez les portes de ce lieu méconnu du public : exceptionnellement ouvert à la visite, cet équipement essentiel au fonctionnement du musée vous sera présenté par la documentaliste, qui vous fera découvrir les nombreuses ressources mises à la disposition des chercheurs, étudiants, professionnels et passionnés de patrimoine. Au fil de cette visite, vous explorerez les coulisses de la documentation des collections et découvrirez la richesse des fonds conservés : ouvrages spécialisés en histoire et histoire de l’art, dossiers d’œuvres, fonds photographique, base de données des collections du Palais-Musée, archives documentaires, ainsi qu’un vaste fonds consacré au patrimoine, à l’archéologie et aux collections.

Samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 14h30 et 15h30

Sur inscription (jauge limitée) : le lien de réservation arrive binetôt !

Contact : Centre de documentation du Palais-Musée des Archevêques, documentationpalais@mairie-narbonne.fr / 04 68 90 30 54

Rendez-vous au Palais-Musée des Archevêques, cour d’Honneur

Palais-musée des Archevêques de Narbonne Place de l’Hotel de Ville, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0468903055 https://webmuseo.com/ws/musees-narbonne/app/collection/expo/1 [{« link »: « mailto:documentationpalais@mairie-narbonne.fr »}] Le Palais-musée, à la fois résidence et forteresse, est l’œuvre de plusieurs archevêques bâtisseurs et de Viollet-le-Duc. Le Palais des Archevêques se situe dans le centre historique. La Maison natale de Charles Trenet se trouve quant à elle à 10 minutes à pied du centre-ville. Se rendre au Palais-Musée : En bus (réseau Citibus du Grand Narbonne) : Arrêt « Les Halles », lignes A, B, C, D et E Arrêt « Jean Jaurès », lignes A, B, C, D et E Plus d’informations sur le site internet de Citibus https://www.citibus.fr/ Avec la Citadine, navette gratuite du lundi au samedi (réseau Citibus du Grand Narbonne) : Citadine 1, arrêts « Cathédrale », « Hôtel de Ville » ou « Les Halles » Citadine 2, arrêt « Les Halles » Plus d’informations sur le site internet du Grand Narbonne https://www.legrandnarbonne.com/vivre-au-quotidien/se-deplacer/en-bus/les-citadines En voiture : Situé dans une zone piétonne dans le coeur de ville, plusieurs parkings payants se trouvent à proximité du Palais-Musée des Archevêques en plus des places de stationnement : Parking Narbonne Cathédrale, Parking de Bourg, Parking Narbo […]

Visite et portes ouvertes au centre de documentation du Palais-Musée

© C. Lauthelin