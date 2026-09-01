JEP 2026 Les Archives Municipales de Cusset, dans les coulisses de la mémoire Archives Municipales (accessibles depuis la cour intérieure de l’Hôtel de Ville) Cusset

samedi 19 septembre 2026 · Archives Municipales (accessibles depuis la cour intérieure de l'Hôtel de Ville) · Cusset

Informations pratiques

Cusset

JEP 2026 Les Archives Municipales de Cusset, dans les coulisses de la mémoire

Archives Municipales (accessibles depuis la cour intérieure de l’Hôtel de Ville) 8 rue du Président Wilson Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les Archives se racontent et se visitent! Venez pousser les portes de ce lieu de mémoire pour découvrir et observer des documents, pièces d’archives et pépites inédites, tel est le ton donné à ce rendez-vous incontournable de ce week-end patrimonial.

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Archives Municipales (accessibles depuis la cour intérieure de l’Hôtel de Ville) 8 rue du Président Wilson Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 51 75 vbv@ville-cusset.fr

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English :

A visit to the Archives! Come and push open the doors of this place of memory to discover and observe documents, archive items and never-before-seen nuggets that’s the tone of this unmissable heritage weekend event.

L’événement JEP 2026 Les Archives Municipales de Cusset, dans les coulisses de la mémoire Cusset a été mis à jour le 2026-08-10 par Vichy Destinations