Informations pratiques

Nancy

JEP 2026 Les Jeux des Archives Archives départementales

Centre des mémoires Michel-Dinet 2 Rue Jean-Baptiste Thierry Solet Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Archi et Lyra, nos deux amis, guideront les archivistes en herbe dans leur découverte du monde des archives ! Jeux de cartes, puzzles, quizz, devinettes et jeu d’observation donneront les clés aux petits et aux grands curieux pour mieux comprendre les dessous de nos missions et de notre riche histoire.

Sans réservation.Enfants

0 .

Centre des mémoires Michel-Dinet 2 Rue Jean-Baptiste Thierry Solet Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 30 90 90

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English :

Archi and Lyra, our two friends, will guide budding archivists as they discover the world of archives! Card games, puzzles, quizzes, riddles, and observation games will give curious visitors of all ages the keys to better understanding the inner workings of our missions and our rich history.

No reservation required.

L’événement JEP 2026 Les Jeux des Archives Archives départementales Nancy a été mis à jour le 2026-08-13 par DESTINATION NANCY