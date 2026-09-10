JEP 2026 Les Jeux des Archives Archives départementales Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Nancy
Informations pratiques
Nancy
JEP 2026 Les Jeux des Archives Archives départementales
Centre des mémoires Michel-Dinet 2 Rue Jean-Baptiste Thierry Solet Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Archi et Lyra, nos deux amis, guideront les archivistes en herbe dans leur découverte du monde des archives ! Jeux de cartes, puzzles, quizz, devinettes et jeu d’observation donneront les clés aux petits et aux grands curieux pour mieux comprendre les dessous de nos missions et de notre riche histoire.
Sans réservation.Enfants
0 .
Centre des mémoires Michel-Dinet 2 Rue Jean-Baptiste Thierry Solet Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 30 90 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Archi and Lyra, our two friends, will guide budding archivists as they discover the world of archives! Card games, puzzles, quizzes, riddles, and observation games will give curious visitors of all ages the keys to better understanding the inner workings of our missions and our rich history.
No reservation required.
L’événement JEP 2026 Les Jeux des Archives Archives départementales Nancy a été mis à jour le 2026-08-13 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- NEW YORK, MIRIAM ET MOI, Cameo Saint Sébastien, Nancy 10 septembre 2026
- Livre sur la Place 2026 Conférence Santé mentale et leadership Avant première inédite Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art de livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art du livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026
- Le Livre sur la Place Nancy 11 septembre 2026