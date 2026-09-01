JEP 2026 Les souterrains de Cusset Descendez dans le XVe siècle Place du Centenaire de la République Cusset

samedi 19 septembre 2026 · Place du Centenaire de la République · Cusset

Informations pratiques

Cusset

JEP 2026 Les souterrains de Cusset Descendez dans le XVe siècle

Place du Centenaire de la République Cours Lafayette Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Explorez les célèbres réseaux souterrains de Cusset et remontez le temps ! Cette visite libre, jalonnée de panneaux explicatifs, vous plonge au cœur de l’art militaire du XVe siècle et de l’incroyable ingéniosité des fortifications de Louis XI.

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Place du Centenaire de la République Cours Lafayette Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 96 29 17 cusset-tourisme@ville-cusset.fr

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English : JEP 2026 Les souterrains de Cusset Descendez dans le XVe siècle

Explore the famous underground tunnels of Cusset and step back in time! This self-guided tour, dotted with informational signs, immerses you in the military art of the 15th century and the incredible ingenuity of Louis XI’s fortifications.

L’événement JEP 2026 Les souterrains de Cusset Descendez dans le XVe siècle Cusset a été mis à jour le 2026-08-28 par Vichy Destinations