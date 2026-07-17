JEP 2026 : Les statues des façades de l’Hôtel de Ville, Jardin des combattants de la nueve, Paris

Informations pratiques

JEP 2026 : Les statues des façades de l’Hôtel de Ville Samedi 19 septembre, 16h00, 17h00 Jardin des combattants de la nueve Paris

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Découvrez les statues des célèbres parisiens et parisiennes sur les façades de l’Hôtel de ville !

Une galerie de personnalités parisiennes se déploie sur les façades de l’hôtel de Ville : cette visite sera l’occasion de comprendre comment s’est construit ce programme décoratif de grande ampleur, où certaines femmes remarquables ont pu trouver une place.

Jardin des combattants de la nueve Jardin des Combattants Espagnols de la Nueve, 1341 Quai de l’Hôtel de ville, 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.paris.fr/evenements/jep-2026-les-statues-des-facades-de-l-hotel-de-ville-114925 »}]

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© DAC / Ville de Paris