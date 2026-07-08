UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

JEP 2026 : Les statues des façades de l’Hôtel de Ville Jardin des combattants de la nueve Paris

samedi 19 septembre 2026 · Jardin des combattants de la nueve · Paris

JEP 2026 : Les statues des façades de l’Hôtel de Ville Jardin des combattants de la nueve Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Jardin des combattants de la nueve
Adresse
Hôtel de ville
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>L'inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre. </p>

Une galerie de personnalités parisiennes se déploie sur les façades de l’hôtel de Ville : cette visite sera l’occasion de comprendre comment s’est construit ce programme décoratif de grande ampleur, où certaines femmes remarquables ont pu trouver une place.

Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre.

Découvrez les statues des célèbres parisiens et parisiennes sur les façades de l’Hôtel de ville !
Le samedi 19 septembre 2026
de 17h00 à 17h45
Le samedi 19 septembre 2026
de 16h00 à 16h45
gratuit

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre. 

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:45:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T16:45:00+02:00;2026-09-19T17:00:00+02:00_2026-09-19T17:45:00+02:00

Jardin des combattants de la nueve Hôtel de ville  75004 Paris
https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133


Afficher la carte du lieu Jardin des combattants de la nueve et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)