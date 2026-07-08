JEP 2026 : Les statues des façades de l’Hôtel de Ville Jardin des combattants de la nueve Paris
samedi 19 septembre 2026 · Jardin des combattants de la nueve · Paris
Informations pratiques
Une galerie de personnalités parisiennes se déploie sur les façades de l’hôtel de Ville : cette visite sera l’occasion de comprendre comment s’est construit ce programme décoratif de grande ampleur, où certaines femmes remarquables ont pu trouver une place.
Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre.
Découvrez les statues des célèbres parisiens et parisiennes sur les façades de l’Hôtel de ville !
Le samedi 19 septembre 2026
de 17h00 à 17h45
Le samedi 19 septembre 2026
de 16h00 à 16h45
gratuit
L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:45:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T16:45:00+02:00;2026-09-19T17:00:00+02:00_2026-09-19T17:45:00+02:00
Jardin des combattants de la nueve Hôtel de ville 75004 Paris
https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133
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