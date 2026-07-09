JEP 2026 : Mairie du 5e arrondissement Mairie du 5ème Paris
samedi 19 septembre 2026 · Mairie du 5ème · Paris
Informations pratiques
Longtemps en quête d’un emplacement, la mairie du 5e arrondissement est installée place du Panthéon. Dès sa construction, lancée entre 1844 et 1846, elle est conçue en miroir de ce grand monument et pensée comme un écrin architectural destiné à le mettre en valeur.
En 1913, son agrandissement est décidé et confié en 1921 à l’architecte René Patouillard-Demoriane. Ce dernier en fait une véritable vitrine de l’Art déco, courant artistique qui triomphe à l’Exposition de 1925.
Cette visite vous permettra d’en découvrir les spectaculaires espaces intérieurs et son point d’orgue : la salle des fêtes, fruit du travail du célèbre décorateur et ensemblier de génie Jacques-Émile Ruhlmann.
Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre.
Visitez la mairie du 5e arrondissement, vitrine de l’art déco des années 1925 !
Le samedi 19 septembre 2026
de 16h30 à 17h30
Le samedi 19 septembre 2026
de 14h30 à 15h30
gratuit
L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T19:30:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T14:30:00+02:00_2026-09-19T15:30:00+02:00;2026-09-19T16:30:00+02:00_2026-09-19T17:30:00+02:00
Mairie du 5ème mairie du 5ème 75005 Paris
https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133
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