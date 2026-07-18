JEP 2026 MAISON DE LA NARBONNAISE Narbonne
dimanche 20 septembre 2026 · Narbonne
Informations pratiques
Narbonne
JEP 2026 MAISON DE LA NARBONNAISE
Domaine du Grand Castelou Narbonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez deux sites emblématiques du territoire avec l’ouverture exceptionnelle de la Maison de la Narbonnaise et du chantier de charpenterie de marine.
Plongez au cœur des savoir-faire traditionnels et du patrimoine local à travers la visite du chantier et la découverte d’un métier unique, tout en profitant de la richesse culturelle de la Maison de la Narbonnaise.
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Domaine du Grand Castelou Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 42 70 45
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English :
%C0 During Heritage Days, discover two iconic local sites with the special opening of the Maison de la Narbonnaise and the marine carpentry workshop.
Immerse yourself in traditional craftsmanship and local heritage through a tour of the shipyard and an introduction to a unique trade, all while enjoying the cultural riches of the Maison de la Narbonnaise.
L’événement JEP 2026 MAISON DE LA NARBONNAISE Narbonne a été mis à jour le 2026-07-15 par
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