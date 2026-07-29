JEP 2026 Mobilier national Atelier restauration de tapisseries Aubusson
samedi 19 septembre 2026 · Aubusson
Informations pratiques
Aubusson
JEP 2026 Mobilier national Atelier restauration de tapisseries
Rue des Arts Aubusson Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez exceptionnellement les portes de l’atelier de restauration de tapisseries d’Aubusson des Manufactures nationales.
Au fil de votre visite, déambulez entre les métiers de restauration et échangez avec les restauratrices qui vous présenteront leur rôle dans la préservation des collections du Mobilier national. Vous découvrirez les différentes étapes de leur travail, des interventions de conservation aux restaurations plus approfondies, ainsi que les gestes et techniques mis en œuvre pour assurer la transmission de ce patrimoine textile exceptionnel.
Une occasion rare de découvrir un métier d’art exercé au plus près des œuvres et de mieux comprendre les enjeux de leur conservation pour les générations futures.
Présentation en accès libre tout au long du week-end. .
Rue des Arts Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 66 66
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English : JEP 2026 Mobilier national Atelier restauration de tapisseries
L’événement JEP 2026 Mobilier national Atelier restauration de tapisseries Aubusson a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Aubusson-Felletin
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