JEP 2026 Mots, encres et savoir-faire avec la Librairie des Auteurs La Librairie des Auteurs Cusset
samedi 19 septembre 2026 · La Librairie des Auteurs · Cusset
Informations pratiques
Cusset
JEP 2026 Mots, encres et savoir-faire avec la Librairie des Auteurs
La Librairie des Auteurs 32 place Victor Hugo Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Bienvenue au cœur de ce nouveau lieu culturel ! Au programme du week-end dédicaces d’autrices mettant à l’honneur les patrimoines Bourbonnais (Gisèle Gaston et Kler Rêve) et ateliers inédits (reliure, fonderie et fabrication d’encre végétale).
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La Librairie des Auteurs 32 place Victor Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 13 89 19 lalibrairiedesauteurs@gmail.com
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English :
Welcome to the heart of this new cultural venue! This weekend’s program features book signings by female authors highlighting the cultural heritage of the Bourbonnais region (Gisèle Gaston and Kler Rêve) and unique workshops (bookbinding, metal casting, and plant-based ink making).
L’événement JEP 2026 Mots, encres et savoir-faire avec la Librairie des Auteurs Cusset a été mis à jour le 2026-08-28 par Vichy Destinations
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