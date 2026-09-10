JEP 2026 : Nancy, site patrimonial remarquable, Le Hall du Livre, Nancy

Informations pratiques

JEP 2026 : Nancy, site patrimonial remarquable Dimanche 20 septembre, 16h00 Le Hall du Livre Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans la cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, nous vous proposons de partir à la découverte d’un autre patrimoine nancéien, moins connu, dont la qualité est préservée au sein d’un secteur sauvegardé, appelé désormais site patrimonial remarquable.

Pour le 50e anniversaire de la création de ce secteur sauvegardé, une vaste étude a été menée : coécrit par Martine Tronquart et Yann Vaxelaire, cet ouvrage en rend compte dans une promenade érudite et limpide, très richement illustrée, permettant de tout savoir (ou presque) sur des édifices souvent mal connus.

Dédicace, en compagnie de Martine Tronquart.

Le Hall du Livre 53-55 rue Saint Dizier,Nancy Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est

Dans la cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, nous vous proposons de partir à la découverte d’un autre patrimoine nancéien, moins connu, dont la qualité est préservée au sein …