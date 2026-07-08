JEP 2026 : Parcours dans le quartier de la Butte-aux-Cailles Quartier Maison Blanche (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Paris

samedi 19 septembre 2026 · Quartier Maison Blanche (l'adresse exacte vous sera communiquée au moment de l'inscription en ligne) · Paris

Informations pratiques

Dans le cadre du budget participatif parisien, le Comité d’histoire de la Ville de Paris a créé plusieurs parcours de découverte du 13e arrondissement. Nous vous proposons de découvrir le quartier de la Maison-Blanche urbanisé sur le lit de la Bièvre et sur la fameuse Buttes-aux-Cailles.

Une grande partie de ce quartier est composé de cités pavillonnaires construites au début du XXe siècle pour loger les ouvriers travaillant dans les usines toutes proches, certaines sont encore conservés. Cette visite sera l’occasion de découvrir un quartier pittoresque et verdoyant qui n’a pas été affecté par l’urbanisme des années 1960.

Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, venez visiter le quartier de la Maison-Blanche et de la Butte-aux-Cailles !

Le samedi 19 septembre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00

Quartier Maison Blanche (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Quartier Maison Blanche 75013 Paris

https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133



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