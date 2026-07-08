JEP 2026 : Parcours Révolution le long de la Seine Port de l’Arsenal (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Paris

samedi 19 septembre 2026 · Port de l'Arsenal (l'adresse exacte vous sera communiquée au moment de l'inscription en ligne) · Paris

Informations pratiques

Le temps d’une croisière, découvrez le Paris de la Révolution française à travers les traces encore visibles et les nombreux symboles de cette période, tournant majeur dans l’histoire de France et de la capitale.

Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, partez à la découverte des endroits marqués par la Révolution Française !

Le dimanche 20 septembre 2026

de 10h00 à 12h00

Le samedi 19 septembre 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T12:00:00+02:00;2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T12:00:00+02:00

Port de l’Arsenal (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Port de l’Arsenal 75012 Paris

https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133



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