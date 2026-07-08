JEP 2026 : Parcours Révolution le long de la Seine Port de l’Arsenal (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Paris
samedi 19 septembre 2026 · Port de l'Arsenal (l'adresse exacte vous sera communiquée au moment de l'inscription en ligne) · Paris
Informations pratiques
Le temps d’une croisière, découvrez le Paris de la Révolution française à travers les traces encore visibles et les nombreux symboles de cette période, tournant majeur dans l’histoire de France et de la capitale.
Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, partez à la découverte des endroits marqués par la Révolution Française !
Le dimanche 20 septembre 2026
de 10h00 à 12h00
Le samedi 19 septembre 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit
L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T12:00:00+02:00;2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T12:00:00+02:00
Port de l’Arsenal (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) Port de l’Arsenal 75012 Paris
https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133
Afficher la carte du lieu Port de l’Arsenal (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription en ligne) et trouvez le meilleur itinéraire
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