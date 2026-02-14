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AGENDA · Montluçon

JEP 2026 Portes ouvertes de l’école de gendarmerie de Montluçon Caserne Richemont Montluçon

samedi 19 septembre 2026 · Caserne Richemont · Montluçon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Caserne Richemont
Adresse
95 avenue Jules Guesde
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

JEP 2026 Portes ouvertes de l’école de gendarmerie de Montluçon

Caserne Richemont 95 avenue Jules Guesde Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Venez fêter les 50 ans de l’école de gendarmerie de Montluçon avec les élèves-gendarmes et les personnels actifs ou retraités de l’école.
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Caserne Richemont 95 avenue Jules Guesde Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 50 00  eg.montlucon@gendarmerie.interieur.gouv.fr

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English :

Come celebrate the 50th anniversary of the Montluçon Gendarmerie Academy with the cadets and the academy’s current and retired staff.

L’événement JEP 2026 Portes ouvertes de l’école de gendarmerie de Montluçon Montluçon a été mis à jour le 2026-07-28 par Montluçon Tourisme

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