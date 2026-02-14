JEP 2026 Portes ouvertes de l’école de gendarmerie de Montluçon Caserne Richemont Montluçon
samedi 19 septembre 2026 · Caserne Richemont · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
JEP 2026 Portes ouvertes de l’école de gendarmerie de Montluçon
Caserne Richemont 95 avenue Jules Guesde Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Venez fêter les 50 ans de l’école de gendarmerie de Montluçon avec les élèves-gendarmes et les personnels actifs ou retraités de l’école.
.
Caserne Richemont 95 avenue Jules Guesde Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 50 00 eg.montlucon@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come celebrate the 50th anniversary of the Montluçon Gendarmerie Academy with the cadets and the academy’s current and retired staff.
L’événement JEP 2026 Portes ouvertes de l’école de gendarmerie de Montluçon Montluçon a été mis à jour le 2026-07-28 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Château des Ducs de Bourbon Atelier Construis ta tour carrée Rue du Château Montluçon 5 août 2026
- Château des Ducs de Bourbon Atelier A la recherche du trésor caché Rue du Château Montluçon 5 août 2026
- Visite guidée Montluçon au fil de l’eau Anciens Bains-Douches Montluçon 8 août 2026
- Enquête immersive Les voyageurs égarés Montluçon 8 août 2026
- Nuit des Étoiles Observatoire des Réaux Montluçon 8 août 2026