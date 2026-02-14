JEP 2026 Portes ouvertes de l’école de gendarmerie de Montluçon Caserne Richemont Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

JEP 2026 Portes ouvertes de l’école de gendarmerie de Montluçon

Caserne Richemont 95 avenue Jules Guesde Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Venez fêter les 50 ans de l’école de gendarmerie de Montluçon avec les élèves-gendarmes et les personnels actifs ou retraités de l’école.

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Caserne Richemont 95 avenue Jules Guesde Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 50 00 eg.montlucon@gendarmerie.interieur.gouv.fr

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English :

Come celebrate the 50th anniversary of the Montluçon Gendarmerie Academy with the cadets and the academy’s current and retired staff.

L’événement JEP 2026 Portes ouvertes de l’école de gendarmerie de Montluçon Montluçon a été mis à jour le 2026-07-28 par Montluçon Tourisme