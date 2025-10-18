JEP 2026 Présentation de l’orgue Aubertin Rue Georges Clémenceau Vichy

Vichy

JEP 2026 Présentation de l’orgue Aubertin

Rue Georges Clémenceau Eglise Saint-Louis Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 13:00:00

fin : 2026-09-20 14:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Présentation de l’orgue Aubertin, 3 claviers, 1 pédalier, 47 jeux…accès à la tribune… L’entendre, apprécier ses couleurs…. Inscription préalable par mail à l’adresse assoorguesvichy@gmail.com

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Rue Georges Clémenceau Eglise Saint-Louis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 98 95 75 fr.espenel@wanadoo.fr

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English :

Introduction to the Aubertin organ: 3 manuals, 1 pedalboard, 47 stops… access to the gallery… Hear it play, appreciate its tonal colors…. Advance registration required by email at assoorguesvichy@gmail.com

L’événement JEP 2026 Présentation de l’orgue Aubertin Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations