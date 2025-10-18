JEP 2026 Présentation de l’orgue Aubertin Rue Georges Clémenceau Vichy
JEP 2026 Présentation de l’orgue Aubertin Rue Georges Clémenceau Vichy dimanche 20 septembre 2026.
Vichy
JEP 2026 Présentation de l’orgue Aubertin
Rue Georges Clémenceau Eglise Saint-Louis Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 13:00:00
fin : 2026-09-20 14:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Présentation de l’orgue Aubertin, 3 claviers, 1 pédalier, 47 jeux…accès à la tribune… L’entendre, apprécier ses couleurs…. Inscription préalable par mail à l’adresse assoorguesvichy@gmail.com
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Rue Georges Clémenceau Eglise Saint-Louis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 98 95 75 fr.espenel@wanadoo.fr
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English :
Introduction to the Aubertin organ: 3 manuals, 1 pedalboard, 47 stops… access to the gallery… Hear it play, appreciate its tonal colors…. Advance registration required by email at assoorguesvichy@gmail.com
L’événement JEP 2026 Présentation de l’orgue Aubertin Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations
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