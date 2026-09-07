[JEP 2026] Projection en avant-première au Palais-Musée, Palais-musée des Archevêques de Narbonne, Narbonne

Informations pratiques

[JEP 2026] Projection en avant-première au Palais-Musée Dimanche 20 septembre, 14h30 Palais-musée des Archevêques de Narbonne Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Cloisters l’odyssée des Cloîtres

Film-documentaire écrit et réalisé par Marc Azéma, produit par Passé Simple avec viaOccitanie et Histoire TV.

Projection du film, suivi d’un échange avec le réalisateur

Dimanche à 14h30

Palais-Musée des Archevêques, salle des Synodes

Avec le soutien de la DRAC Occitanie, de la Région Occitanie, du CNC, du MET Cloisters, de la commune de Saint-Guilhem-le-désert et du Syndicat mixte de l’abbaye de Bonnefont. Sous le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO.

Palais-musée des Archevêques de Narbonne Place de l’Hotel de Ville, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0468903055 https://webmuseo.com/ws/musees-narbonne/app/collection/expo/1 Le Palais-musée, à la fois résidence et forteresse, est l’œuvre de plusieurs archevêques bâtisseurs et de Viollet-le-Duc. Le Palais des Archevêques se situe dans le centre historique. La Maison natale de Charles Trenet se trouve quant à elle à 10 minutes à pied du centre-ville. Se rendre au Palais-Musée : En bus (réseau Citibus du Grand Narbonne) : Arrêt « Les Halles », lignes A, B, C, D et E Arrêt « Jean Jaurès », lignes A, B, C, D et E Plus d’informations sur le site internet de Citibus https://www.citibus.fr/ Avec la Citadine, navette gratuite du lundi au samedi (réseau Citibus du Grand Narbonne) : Citadine 1, arrêts « Cathédrale », « Hôtel de Ville » ou « Les Halles » Citadine 2, arrêt « Les Halles » Plus d’informations sur le site internet du Grand Narbonne https://www.legrandnarbonne.com/vivre-au-quotidien/se-deplacer/en-bus/les-citadines En voiture : Situé dans une zone piétonne dans le coeur de ville, plusieurs parkings payants se trouvent à proximité du Palais-Musée des Archevêques en plus des places de stationnement : Parking Narbonne Cathédrale, Parking de Bourg, Parking Narbo […]

Cloisters l’odyssée des Cloîtres

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