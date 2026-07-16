JEP 2026 : Restauration de l’église de la Sainte-Trinité, Église de la Sainte Trinité, Paris

Informations pratiques

JEP 2026 : Restauration de l’église de la Sainte-Trinité Dimanche 20 septembre, 10h00 Église de la Sainte Trinité Paris

Limité à 18 personnes, le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, venez visiter l’église de la Sainte-Trinité !

Depuis 2018, et jusqu’en 2026, un échafaudage recouvre le campanile de l’église de la Sainte-Trinité et les deux tours-lanternes adjacentes du sol jusqu’au sommet, à 67 mètres de haut. Objectif : nettoyer, remplacer les pierres abîmées et restaurer la façade intégralement. Découvrez cette restauration d’ampleur indispensable pour cette église d’envergure construite dans les années 1860.

Église de la Sainte Trinité Place d’Estienne d’Orves, 75009 Paris, France Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 0148741277 https://latriniteparis.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.paris.fr/evenements/jep-2026-restauration-de-l-eglise-de-la-sainte-trinite-115211 »}] Métro Trinité / Bus 26 – 32 – 43 – 68 – 81

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