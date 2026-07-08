JEP 2026 : Restauration de l’église de la Sainte-Trinité Église de La Sainte Trinité PARIS
dimanche 20 septembre 2026 · Église de La Sainte Trinité · PARIS
Informations pratiques
Depuis 2018, et jusqu’en 2026, un échafaudage recouvre le campanile de l’église de la Sainte-Trinité et les deux tours-lanternes adjacentes du sol jusqu’au sommet, à 67 mètres de haut. Objectif : nettoyer, remplacer les pierres abîmées et restaurer la façade intégralement. Découvrez cette restauration d’ampleur indispensable pour cette église d’envergure construite dans les années 1860.
Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, venez visiter l’église de la Sainte-Trinité !
Le dimanche 20 septembre 2026
de 10h00 à 11h00
gratuit
L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T11:00:00+02:00
Église de La Sainte Trinité Place d’Estienne d’Orves 75009 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133
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