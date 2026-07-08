JEP 2026 : Restauration de l’église de la Sainte-Trinité Église de La Sainte Trinité PARIS

Informations pratiques

Depuis 2018, et jusqu’en 2026, un échafaudage recouvre le campanile de l’église de la Sainte-Trinité et les deux tours-lanternes adjacentes du sol jusqu’au sommet, à 67 mètres de haut. Objectif : nettoyer, remplacer les pierres abîmées et restaurer la façade intégralement. Découvrez cette restauration d’ampleur indispensable pour cette église d’envergure construite dans les années 1860.

Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, venez visiter l’église de la Sainte-Trinité !

Le dimanche 20 septembre 2026

de 10h00 à 11h00

gratuit

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T11:00:00+02:00

Église de La Sainte Trinité Place d’Estienne d’Orves 75009 PARIS

https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133



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