UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

JEP 2026 : Saint-Étienne-du-Mont et ses vitraux ! Église Saint-Étienne-du-Mont Paris

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Étienne-du-Mont · Paris

JEP 2026 : Saint-Étienne-du-Mont et ses vitraux ! Église Saint-Étienne-du-Mont Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Étienne-du-Mont
Adresse
place Sainte-Geneviève
Ville
75005 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>L'inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre. </p>

L’église Saint-Etienne-du-Mont est un lieu unique pour découvrir la richesse et et la diversité des vitraux parisiens.

L’ensemble du XVIIe siècle conservé dans la galerie du charnier se distingue à plus d’un titre. La visite proposée permettra de découvrir l’histoire de ces verrières, l’originalité des sujets présentés et les multiples techniques mises en oeuvre par les artistes. Elle permettra également de mettre en valeur les restaurations spectaculaires commandées par la Ville de Paris depuis quelques années.

Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre.

Découvrez l’ensemble exceptionnel des vitraux de la galerie du charnier de Saint-Étienne-du-Mont !
Le samedi 19 septembre 2026
de 16h00 à 16h45
gratuit

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre. 

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T19:45:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T16:45:00+02:00

Église Saint-Étienne-du-Mont place Sainte-Geneviève  75005 Paris
https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133


Afficher la carte du lieu Église Saint-Étienne-du-Mont et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)