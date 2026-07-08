JEP 2026 : Saint-Étienne-du-Mont et ses vitraux ! Église Saint-Étienne-du-Mont Paris

Informations pratiques

L’église Saint-Etienne-du-Mont est un lieu unique pour découvrir la richesse et et la diversité des vitraux parisiens.

L’ensemble du XVIIe siècle conservé dans la galerie du charnier se distingue à plus d’un titre. La visite proposée permettra de découvrir l’histoire de ces verrières, l’originalité des sujets présentés et les multiples techniques mises en oeuvre par les artistes. Elle permettra également de mettre en valeur les restaurations spectaculaires commandées par la Ville de Paris depuis quelques années.

Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre.

Découvrez l’ensemble exceptionnel des vitraux de la galerie du charnier de Saint-Étienne-du-Mont !

Le samedi 19 septembre 2026

de 16h00 à 16h45

gratuit

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T19:45:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T16:45:00+02:00

Église Saint-Étienne-du-Mont place Sainte-Geneviève 75005 Paris

https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133



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