JEP 2026 Salle des mariages et salle capitulaire Place des Moines Saint-Mihiel
samedi 19 septembre 2026 · Place des Moines · Saint-Mihiel
Informations pratiques
Saint-Mihiel
JEP 2026 Salle des mariages et salle capitulaire
Place des Moines Mairie de Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, ouverture de la salle des mariages ainsi que de la salle capitulaire, au sein de l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Michel (actuelle mairie de Saint-Mihiel).Tout public
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Place des Moines Mairie de Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11
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English :
As part of the 2026 European Heritage Days, the wedding hall and the chapter house will be open to the public at the former Benedictine Abbey of Saint-Michel (now the Saint-Mihiel Town Hall).
L’événement JEP 2026 Salle des mariages et salle capitulaire Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-08-26 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE
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