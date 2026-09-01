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AGENDA · Saint-Mihiel

JEP 2026 Salle des mariages et salle capitulaire Place des Moines Saint-Mihiel

samedi 19 septembre 2026 · Place des Moines · Saint-Mihiel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place des Moines
Adresse
Mairie de Saint-Mihiel
Ville
55300 Saint-Mihiel
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Saint-Mihiel

JEP 2026 Salle des mariages et salle capitulaire

Place des Moines Mairie de Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, ouverture de la salle des mariages ainsi que de la salle capitulaire, au sein de l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Michel (actuelle mairie de Saint-Mihiel).Tout public
0  .

Place des Moines Mairie de Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11 

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English :

As part of the 2026 European Heritage Days, the wedding hall and the chapter house will be open to the public at the former Benedictine Abbey of Saint-Michel (now the Saint-Mihiel Town Hall).

L’événement JEP 2026 Salle des mariages et salle capitulaire Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-08-26 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE

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