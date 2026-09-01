JEP 2026 Salle des mariages et salle capitulaire Place des Moines Saint-Mihiel

Informations pratiques

Saint-Mihiel

JEP 2026 Salle des mariages et salle capitulaire

Place des Moines Mairie de Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, ouverture de la salle des mariages ainsi que de la salle capitulaire, au sein de l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Michel (actuelle mairie de Saint-Mihiel).Tout public

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Place des Moines Mairie de Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11

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English :

As part of the 2026 European Heritage Days, the wedding hall and the chapter house will be open to the public at the former Benedictine Abbey of Saint-Michel (now the Saint-Mihiel Town Hall).

L’événement JEP 2026 Salle des mariages et salle capitulaire Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-08-26 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE