JEP 2026 SOUS LE SCEAU DES GRANDES OCCITANES Carcassonne

Informations pratiques

Carcassonne

JEP 2026 SOUS LE SCEAU DES GRANDES OCCITANES

41 Avenue Claude Bernard Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Atelier de moulage de sceaux.

Au Moyen Âge, le sceau est à la fois la signature et la marque de validation et d’authentification des documents.

Au travers d’une activité manuelle, les participants découvrent, en plus de l’approche iconographique et historique, les techniques de scellement et les matériaux constitutifs des sceaux.

L’atelier est animé par Agnès Prévost, conservatrice-restauratrice diplômée de l’université de Paris I, spécialiste des métiers d’art et artiste plasticienne.

Cheffe de travaux d’art, elle dirige depuis 25 ans l’atelier de restauration-conservation et moulage de sceaux des Archives nationales de France. Sigillographe et spécialiste des métiers d’art, elle a mené et publié plusieurs projets de recherches en histoire des techniques et de la conservation.

Atelier toutes les demi-heures .

Tout public à partir de 7 ans.

Durée 30 min.

Atelier gratuit sans inscription dans la limite des places disponibles.

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41 Avenue Claude Bernard Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 31 54 archives@aude.fr

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English :

Seal-making workshop.

In the Middle Ages, the seal served both as a signature and as a mark of validation and authentication for documents.

Through hands-on activities, participants will explore not only the iconographic and historical aspects but also the techniques of sealing and the materials used to make seals.

The workshop is led by Agnès Prévost, a curator and conservator with a degree from the University of Paris I, a specialist in decorative arts, and a visual artist.

As head of the art department, she has directed the seal restoration, conservation, and casting workshop at the National Archives of France for 25 years. As a sigillographer and specialist in decorative arts, she has led and published several research projects on the history of techniques and conservation.

Workshops every half hour.

Open to all ages 7 and up.

Duration: 30 min.

Free workshop—no registration required—subject to availability.

L’événement JEP 2026 SOUS LE SCEAU DES GRANDES OCCITANES Carcassonne a été mis à jour le 2026-09-02 par