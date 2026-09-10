Informations pratiques

Nancy

JEP 2026 Spectacle Circulomania

Centre des mémoires Michel-Dinet 2 Rue Jean-Baptiste Thierry Solet Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Une épopée de poche pour traverser le monde sans quitter sa chambre. À travers carnets, objets et souvenirs, Circulomania retrace les voyages réels ou rêvés de Marie dans un spectacle de théâtre d’objets autour de la transmission, de la liberté et du retour.

À partir de 10 ans.

Réservation en ligne.Tout public

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Centre des mémoires Michel-Dinet 2 Rue Jean-Baptiste Thierry Solet Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 30 90 90

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English :

A pocket-sized %E9pop%E9e that lets you travel the world without leaving your room. Through journals, objects, and souvenirs, Circulomania retraces Marie’s real and imagined journeys in a theater-of-objects performance centered on transmission, freedom, and return.

Ages 10 and up.

Online reservations.

L’événement JEP 2026 Spectacle Circulomania Nancy a été mis à jour le 2026-08-13 par DESTINATION NANCY