JEP 2026 Spectacle Circulomania Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Nancy
Informations pratiques
Nancy
JEP 2026 Spectacle Circulomania
Centre des mémoires Michel-Dinet 2 Rue Jean-Baptiste Thierry Solet Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Une épopée de poche pour traverser le monde sans quitter sa chambre. À travers carnets, objets et souvenirs, Circulomania retrace les voyages réels ou rêvés de Marie dans un spectacle de théâtre d’objets autour de la transmission, de la liberté et du retour.
À partir de 10 ans.
Réservation en ligne.Tout public
0 .
Centre des mémoires Michel-Dinet 2 Rue Jean-Baptiste Thierry Solet Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 30 90 90
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English :
A pocket-sized %E9pop%E9e that lets you travel the world without leaving your room. Through journals, objects, and souvenirs, Circulomania retraces Marie’s real and imagined journeys in a theater-of-objects performance centered on transmission, freedom, and return.
Ages 10 and up.
Online reservations.
L’événement JEP 2026 Spectacle Circulomania Nancy a été mis à jour le 2026-08-13 par DESTINATION NANCY
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