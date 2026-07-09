JEP 2026 : Visite à l’église Notre-Dame-de-Clignancourt Église Notre-Dame-de-Clignancourt Paris

Informations pratiques

La visite, sur échafaudage, permettra de découvrir le chantier de restauration des peintures de Félix-Joseph Barrias, de la Vierge en marbre d’Auguste-Louis Ottin et également des vitraux et éléments sculptés.

Visite sur échafaudage en hauteur.

Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre.

Visitez le chantier de restauration de la chapelle de la Vierge de l’église Notre-dame-de-Clignancourt !

Le dimanche 20 septembre 2026

de 16h00 à 17h00

Le dimanche 20 septembre 2026

de 14h30 à 15h30

gratuit

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T14:30:00+02:00_2026-09-20T15:30:00+02:00;2026-09-20T16:00:00+02:00_2026-09-20T17:00:00+02:00

Église Notre-Dame-de-Clignancourt 97 rue du Mont-Cenis 75018 Paris

https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133



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