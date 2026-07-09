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JEP 2026 : Visite à l’église Notre-Dame-de-Clignancourt Église Notre-Dame-de-Clignancourt Paris

dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-Dame-de-Clignancourt · Paris

JEP 2026 : Visite à l’église Notre-Dame-de-Clignancourt Église Notre-Dame-de-Clignancourt Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Notre-Dame-de-Clignancourt
Adresse
97 rue du Mont-Cenis
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>L'inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre. </p>

La visite, sur échafaudage, permettra de découvrir le chantier de restauration des peintures de Félix-Joseph Barrias, de la Vierge en marbre d’Auguste-Louis Ottin et également des vitraux et éléments sculptés.
Visite sur échafaudage en hauteur.

Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre.

Visitez le chantier de restauration de la chapelle de la Vierge de l’église Notre-dame-de-Clignancourt !
Le dimanche 20 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
Le dimanche 20 septembre 2026
de 14h30 à 15h30
gratuit

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre. 

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T14:30:00+02:00_2026-09-20T15:30:00+02:00;2026-09-20T16:00:00+02:00_2026-09-20T17:00:00+02:00

Église Notre-Dame-de-Clignancourt 97 rue du Mont-Cenis  75018 Paris
https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133


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