JEP 2026 Visite commentée Bibliothèque Stanislas LSF Bibliothèque Stanislas Nancy

Informations pratiques

Nancy

JEP 2026 Visite commentée Bibliothèque Stanislas LSF

Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’histoire de la plus ancienne bibliothèque de Nancy, la salle de lecture et ses boiseries du XVIII¿ siècle, et une partie de ses collections anciennes, en Langue des Signes Française.Tout public

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Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 36

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English :

Discover the history of Nancy’s oldest library, the reading room and its 18th-century woodwork, and a selection of its historical collections, in French Sign Language.

L’événement JEP 2026 Visite commentée Bibliothèque Stanislas LSF Nancy a été mis à jour le 2026-08-09 par DESTINATION NANCY