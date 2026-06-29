JEP 2026 Visite de la chapelle du Sacré-Cœur de Montluçon Place Louise-Thérèse de Montaignac Montluçon
samedi 19 septembre 2026 · Place Louise-Thérèse de Montaignac · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
JEP 2026 Visite de la chapelle du Sacré-Cœur de Montluçon
Place Louise-Thérèse de Montaignac Chapelle du Sacré-Coeur Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Également appelée chapelle de la Croix-Verte , ce petit joyau architectural construit à l’initiative de Louise-Thérèse de Montaignac, révèle un monde de beauté colorée et apaisante
.
Place Louise-Thérèse de Montaignac Chapelle du Sacré-Coeur Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes paroisse-louisetheresedemontlucon@moulins.catholique.fr
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English :
Also known as the Chapel of the Croix-Verte, this little architectural gem, built on the initiative of Louise-Thérèse de Montaignac, reveals a world of colorful and soothing beauty
L’événement JEP 2026 Visite de la chapelle du Sacré-Cœur de Montluçon Montluçon a été mis à jour le 2026-08-10 par Montluçon Tourisme
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