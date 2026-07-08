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JEP 2026 : visite de l’église Notre-Dame-des-Champs Église Notre-Dame-des-Champs Paris

samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame-des-Champs · Paris

JEP 2026 : visite de l’église Notre-Dame-des-Champs Église Notre-Dame-des-Champs Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Notre-Dame-des-Champs
Adresse
91 Boulevard de Montparnasse
Ville
75006 Paris
Département
Paris
Tarif
<p><b>L'inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.</b></p>

L’église a fait l’objet de plusieurs restaurations dont celle de la façade principale. Cette visite sera l’occasion de présenter l’église et les différents travaux réalisés.

Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre.

Découvrez l’église Notre-Dames-des-Champs restaurée !
Le samedi 19 septembre 2026
de 10h00 à 11h00
gratuit

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T11:00:00+02:00

Église Notre-Dame-des-Champs 91 Boulevard de Montparnasse  75006 Paris
https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133


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