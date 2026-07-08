JEP 2026 : visite de l’église Notre-Dame-des-Champs Église Notre-Dame-des-Champs Paris

Informations pratiques

L’église a fait l’objet de plusieurs restaurations dont celle de la façade principale. Cette visite sera l’occasion de présenter l’église et les différents travaux réalisés.

Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre.

Découvrez l’église Notre-Dames-des-Champs restaurée !

Le samedi 19 septembre 2026

de 10h00 à 11h00

gratuit

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T11:00:00+02:00

Église Notre-Dame-des-Champs 91 Boulevard de Montparnasse 75006 Paris

https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133



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