JEP 2026 Visite de l’église Saint-Paul de Montluçon Église Saint-Paul Montluçon
vendredi 18 septembre 2026 · Église Saint-Paul · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
JEP 2026 Visite de l’église Saint-Paul
Place Jean Dormoy Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20
Symbole de la Révolution industrielle, l’église Saint-Paul est l’une des 2 églises de France construite par l’architecte Louis-Auguste Boileau. Ce précurseur de la construction métallique a fait appel à la fonte et au fer pour la réaliser.
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Place Jean Dormoy Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 05 95
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English :
A symbol of the Industrial Revolution, Saint-Paul Church is one of only two churches in France built by architect Louis-Auguste Boileau. This pioneer of steel construction used cast iron and wrought iron to build it.
L’événement JEP 2026 Visite de l’église Saint-Paul Montluçon a été mis à jour le 2026-09-01 par Montluçon Tourisme
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