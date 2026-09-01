JEP 2026 Visite de l’église Saint-Paul de Montluçon Église Saint-Paul Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

JEP 2026 Visite de l’église Saint-Paul

Place Jean Dormoy Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Symbole de la Révolution industrielle, l’église Saint-Paul est l’une des 2 églises de France construite par l’architecte Louis-Auguste Boileau. Ce précurseur de la construction métallique a fait appel à la fonte et au fer pour la réaliser.

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Place Jean Dormoy Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 05 95

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English :

A symbol of the Industrial Revolution, Saint-Paul Church is one of only two churches in France built by architect Louis-Auguste Boileau. This pioneer of steel construction used cast iron and wrought iron to build it.

L’événement JEP 2026 Visite de l’église Saint-Paul Montluçon a été mis à jour le 2026-09-01 par Montluçon Tourisme