JEP 2026 Visite de l’hôtel des ventes + estimations Salle des ventes Montluçon
samedi 19 septembre 2026 · Salle des ventes · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
JEP 2026 Visite de l’hôtel des ventes + estimations
Salle des ventes 9 rue Pierre Petit Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite de l’Hôtel des ventes avec exposition de la vente du 26 septembre, les secrets des enchères.
.
Salle des ventes 9 rue Pierre Petit Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 02 66 dagot@montluconencheres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tour of the auction house featuring the September 26 auction, and the secrets of auctions.
L’événement JEP 2026 Visite de l’hôtel des ventes + estimations Montluçon a été mis à jour le 2026-07-28 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Château des Ducs de Bourbon Atelier Construis ta tour carrée Rue du Château Montluçon 5 août 2026
- Château des Ducs de Bourbon Atelier A la recherche du trésor caché Rue du Château Montluçon 5 août 2026
- Visite guidée Montluçon au fil de l’eau Anciens Bains-Douches Montluçon 8 août 2026
- Enquête immersive Les voyageurs égarés Montluçon 8 août 2026
- Nuit des Étoiles Observatoire des Réaux Montluçon 8 août 2026