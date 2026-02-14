JEP 2026 Visite de l’hôtel des ventes + estimations Salle des ventes Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

JEP 2026 Visite de l’hôtel des ventes + estimations

Salle des ventes 9 rue Pierre Petit Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite de l’Hôtel des ventes avec exposition de la vente du 26 septembre, les secrets des enchères.

.

Salle des ventes 9 rue Pierre Petit Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 02 66 dagot@montluconencheres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tour of the auction house featuring the September 26 auction, and the secrets of auctions.

L’événement JEP 2026 Visite de l’hôtel des ventes + estimations Montluçon a été mis à jour le 2026-07-28 par Montluçon Tourisme