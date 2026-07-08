JEP 2026 : Visite du monument à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen d’Ivan Theimer Champs de Mars Paris
dimanche 20 septembre 2026 · Champs de Mars · Paris
Informations pratiques
Pour le bicentenaire de la Révolution en 1989, la Ville de Paris commande à Ivan Theimer un monument commémoratif. Associé à l’architecte en chef des monuments historiques, Michel Jantzen pour la réalisation, le sculpteur conçoit un monument en hommage à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen haut de sept mètres. Sa forme s’inspire de l’architecture des temples égyptiens chère à l’artiste et son décor foisonnant est nourri de nombreuses références aux œuvres conçues à l’époque de la Révolution française.
Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre.
Venez découvrir ce monument singulier qui célèbre la Révolution !
Le dimanche 20 septembre 2026
de 15h00 à 15h45
gratuit
L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T18:45:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T15:00:00+02:00_2026-09-20T15:45:00+02:00
Champs de Mars Champs de Mars 75007 Paris
https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133
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