JEP 2026 : Visite du monument à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen d’Ivan Theimer Champs de Mars Paris

Informations pratiques

Pour le bicentenaire de la Révolution en 1989, la Ville de Paris commande à Ivan Theimer un monument commémoratif. Associé à l’architecte en chef des monuments historiques, Michel Jantzen pour la réalisation, le sculpteur conçoit un monument en hommage à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen haut de sept mètres. Sa forme s’inspire de l’architecture des temples égyptiens chère à l’artiste et son décor foisonnant est nourri de nombreuses références aux œuvres conçues à l’époque de la Révolution française.

Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre.

Venez découvrir ce monument singulier qui célèbre la Révolution !

Le dimanche 20 septembre 2026

de 15h00 à 15h45

gratuit

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T18:45:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T15:00:00+02:00_2026-09-20T15:45:00+02:00

Champs de Mars Champs de Mars 75007 Paris

https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133



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