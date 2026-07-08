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JEP 2026 : Visite du monument à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen d’Ivan Theimer Champs de Mars Paris

dimanche 20 septembre 2026 · Champs de Mars · Paris

JEP 2026 : Visite du monument à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen d’Ivan Theimer Champs de Mars Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Champs de Mars
Adresse
Champs de Mars
Ville
75007 Paris
Département
Paris
Tarif
<p><b>L'inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre. </b></p><p></p>

Pour le bicentenaire de la Révolution en 1989, la Ville de Paris commande à Ivan Theimer un monument commémoratif. Associé à l’architecte en chef des monuments historiques, Michel Jantzen pour la réalisation, le sculpteur conçoit un monument en hommage à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen haut de sept mètres. Sa forme s’inspire de l’architecture des temples égyptiens chère à l’artiste et son décor foisonnant est nourri de nombreuses références aux œuvres conçues à l’époque de la Révolution française.

Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre.

Venez découvrir ce monument singulier qui célèbre la Révolution !
Le dimanche 20 septembre 2026
de 15h00 à 15h45
gratuit

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre. 

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T18:45:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T15:00:00+02:00_2026-09-20T15:45:00+02:00

Champs de Mars Champs de Mars  75007 Paris
https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133


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