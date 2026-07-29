JEP 2026 Visite guidée de l’hôtel de ville Aubusson
samedi 19 septembre 2026 · Aubusson
Informations pratiques
Aubusson
JEP 2026 Visite guidée de l’hôtel de ville
50 Grande Rue Aubusson Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Découvrez l’histoire de sa construction en compagnie d’un architecte du CAUE de la Creuse.
Conçu dans les années 1930 dans le style Art déco, l’édifice est inauguré le 19 septembre 1937 en présence de plusieurs membres du gouvernement Paul Faure, ministre d’État, Max Dormoy, ministre de l’Intérieur, et Albert Rivière, ministre des Pensions.
GRATUIT SUR RESERVATION .
50 Grande Rue Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 16 70 14
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English : JEP 2026 Visite guidée de l’hôtel de ville
L’événement JEP 2026 Visite guidée de l’hôtel de ville Aubusson a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Aubusson-Felletin
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