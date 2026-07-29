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JEP 2026 Visite guidée de l’hôtel de ville Aubusson

samedi 19 septembre 2026 · Aubusson

JEP 2026 Visite guidée de l’hôtel de ville Aubusson

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
50 Grande Rue
Ville
23200 Aubusson
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

Aubusson

JEP 2026 Visite guidée de l’hôtel de ville

50 Grande Rue Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Découvrez l’histoire de sa construction en compagnie d’un architecte du CAUE de la Creuse.
Conçu dans les années 1930 dans le style Art déco, l’édifice est inauguré le 19 septembre 1937 en présence de plusieurs membres du gouvernement Paul Faure, ministre d’État, Max Dormoy, ministre de l’Intérieur, et Albert Rivière, ministre des Pensions.

GRATUIT SUR RESERVATION   .

50 Grande Rue Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 16 70 14 

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English : JEP 2026 Visite guidée de l’hôtel de ville

L’événement JEP 2026 Visite guidée de l’hôtel de ville Aubusson a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Aubusson-Felletin

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